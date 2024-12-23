Президент: Турция поддерживает тесный диалог с новыми властями Сирии

Турция поддерживает тесные контакты с новой администрацией Сирии и окажет ей всяческую поддержку.

Турция поддерживает тесные контакты с новой администрацией Сирии и окажет ей всяческую поддержку.

Как передает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания Кабмина в Анкаре, трансляцию которого вели местные телеканалы.

"Мы быстро возобновили работу нашего посольства в Дамаске. Вчера наш министр иностранных дел Хакан Фидан был в Дамаске, мы провели очень теплые переговоры с временной администрацией. Надеюсь, в будущем количество наших визитов увеличится. Мы будем оказывать всяческую поддержку Сирии и ее народу. Самые трудные дни остались позади", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что стабильная Сирия станет источником безопасности для всего региона.

"Чем более мирной станет Сирия, тем безопаснее будут чувствовать себя все жители региона", - отметил президент, подчеркнув, что Турция поддерживает территориальную целостность и единство соседней страны.