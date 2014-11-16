 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Турции заявил об открытии Америки мусульманами до Колумба

    Эрдоган заявил, что мусульмане открыли Америку за 300 лет до Христофора Колумба

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульмане открыли Америку за 300 лет до Христофора Колумба, сообщает Report со ссылкой на TRT.

    При этом он сослался на упоминание мечети в дневнике испанского мореплавателя итальянского происхождения.

    На саммите мусульманских духовных лидеров из Латинской Америки Эрдоган датировал появление ислама на Кубе 1178 годом.

    Ряд историков считают, что упоминание в дневнике Колумба "мечети на горе" стоит понимать метафорически, поскольку он описывал таким образом местную природу.

    Колумб открыл Америку для европейцев в 1492 году в результате экспедиции, снаряженной католическими королями. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi