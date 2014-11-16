Президент Турции заявил об открытии Америки мусульманами до Колумба

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мусульмане открыли Америку за 300 лет до Христофора Колумба, сообщает Report со ссылкой на TRT.

При этом он сослался на упоминание мечети в дневнике испанского мореплавателя итальянского происхождения.

На саммите мусульманских духовных лидеров из Латинской Америки Эрдоган датировал появление ислама на Кубе 1178 годом.

Ряд историков считают, что упоминание в дневнике Колумба "мечети на горе" стоит понимать метафорически, поскольку он описывал таким образом местную природу.

Колумб открыл Америку для европейцев в 1492 году в результате экспедиции, снаряженной католическими королями.