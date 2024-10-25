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Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ

Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ В теракте, совершенного 23 октября на территории предприятия TUSAŞ в Анкаре, обнаружен сирийский след.
В регионе
25 октября 2024 г. 12:39
Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ

В теракте, совершенного 23 октября на территории предприятия TUSAŞ в Анкаре, обнаружен сирийский след.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращению из Казани.

"Мы узнали, что этот теракт был произведен путем проникновения из Сирии", - сказал он, отметив, что в связи с терактом за ночь операции проводились в 40 различных точках.

"Террористов заставили заплатить очень высокую цену", - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что вчера президент Турции в стамбульском аэропорту Ататюрк провел заседание Совета безопасности в связи с терактом, в результате чего погибли пять человек, 22 получили ранения.

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Версия на английском языке Turkish president claims Syrian trace in TUSAS attack

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