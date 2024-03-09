Президент Турции заявил о готовности содействовать обмену пленными между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией и в обеспечении безопасности судов в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией и в обеспечении безопасности судов в Черном море.

Как сообщает Report , об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Есть несколько важных аспектов. Это продовольственная безопасность, обмен пленными и обеспечение безопасности коммерческих судов в Черном море. У Турции, как нам кажется, есть некоторые возможности в этом плане, и нам надо это сделать. Мы видим в контактах с нашими партнерами по диалогу определенные позитивные подходы к этим темам, так что нельзя сказать, что у нас нет надежды", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности портов, которые используются для отправки зерна.