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Президент Турции заявил о готовности содействовать обмену пленными между Украиной и РФ

Президент Турции заявил о готовности содействовать обмену пленными между Украиной и РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией и в обеспечении безопасности судов в Черном море.
В регионе
9 марта 2024 г. 00:08
Президент Турции заявил о готовности содействовать обмену пленными между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией и в обеспечении безопасности судов в Черном море.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Есть несколько важных аспектов. Это продовольственная безопасность, обмен пленными и обеспечение безопасности коммерческих судов в Черном море. У Турции, как нам кажется, есть некоторые возможности в этом плане, и нам надо это сделать. Мы видим в контактах с нашими партнерами по диалогу определенные позитивные подходы к этим темам, так что нельзя сказать, что у нас нет надежды", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности портов, которые используются для отправки зерна.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə prezidenti Ukrayna ilə Rusiya arasında əsir mübadiləsində kömək etməyə hazırdır

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