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    Президент Турции: Саммит в Париже может быть шансом на восстановление наших отношений с Россией

    Насколько Россия важна для Турции, настолько Турция важна для России

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется, что в будущем не повторится инцидент с Россией.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, президент заявил, что стороны обсудят этот вопрос и найдут решение.

    "В понедельник в Париже пройдет международный климатический саммит, это может быть шансом на восстановление наших отношений с Россией. Конфронтация никому не принесет радости. Насколько Россия важна для Турции, настолько Турция важна для России", - заявил Эрдоган.

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