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Президент Турции заявил, что его партия исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике

Президент Турции заявил, что его партия исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике В ближайшие четыре-пять лет моя партия (Партия справедливости и развития - ред.) и администрация исправят допущенные ошибки, о которых свидетельствуют результаты муниципальных выборов.
В регионе
1 апреля 2024 г. 02:50
Президент Турции заявил, что его партия исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике

В ближайшие четыре-пять лет моя партия (Партия справедливости и развития - ред.) и администрация исправят допущенные ошибки, о которых свидетельствуют результаты муниципальных выборов.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед населением в Анкаре.

"Марафон всеобщих и муниципальных выборов, стартовавший в прошлом году, сегодня завершился. У нас есть еще более четырех лет. В эти четыре-пять лет мы в большей степени сосредоточимся на насущных проблемах нашей страны, особенно на восстановлении пострадавших от землетрясения регионов, решении наших экономических проблем.

Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции - мы будем работать, не покладая рук и не отдыхая, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 млн наших граждан", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Yaxın 4-5 il ərzində partiya və administrasiya buraxılmış səhvləri düzəldəcək

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