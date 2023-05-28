Президент Турции: Явка избирателей достаточно высока

”Впервые в истории Турции состоялся второй тур президентских выборов"

”Впервые в истории Турции состоялся второй тур президентских выборов".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования во втором туре выборов.

Он отметил, что активность избирателей достаточно высока.

Эрдоган еще раз призвал избирателей к более активному участию в голосовании: “Нельзя расслабляться. Каждый должен воспользоваться своим правом голоса”.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.