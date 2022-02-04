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Президент Турции: Обсудил с Зеленским положение крымских татар

Президент Турции: Обсудил с Зеленским положение крымских татар "В рамках визита я обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским состояние наших татарских соотечественников в Крыме".
В регионе
4 февраля 2022 г. 14:59
Президент Турции: Обсудил с Зеленским положение крымских татар

"В рамках визита я обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским состояние наших татарских соотечественников в Крыму".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возращении из Украины на родину.

"Положение крымских татар я отдельно обсудил с нашими соотечественниками. Естественно, мы дали обещание построить дома для крымских татар. Наряду с домами, которые мы построим в Киеве, мы обещали построить им мечети. Проектные работы в связи с этим близятся к завершению", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdogan, Zelensky discuss situation of Crimean Tatars 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Krım tatarlarının vəziyyətini Zelenski ilə müzakirə etdim”

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