Президент Турции: Я не буду звонить Дональду Трампу

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Я не намерен звонить президенту США Дональду Трампу по поводу сирийского вопроса".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган сообщил, что в настоящее время не собирается звонить Д.Трампу: "Потому что раньше мы обсуждали эти вопросы. Согласно достигнутому соглашению, он должен был мне позвонить. Поэтому до тех пока он не позвонит, я не буду звонить ему".

Турецкий лидер подчеркнул, что они постоянно ведут телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным: "В последний раз мы говорили 2-3 дня назад".