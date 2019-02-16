Президент Турции высказался о планах по покупке С-400 у России

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о планах страны по покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России на 2,5 млрд. долларов США. Как передает Report, об этом пишет Hürriyet Daily News.

По его словам, это намерение все еще в силе, несмотря на противодействие со стороны США.

"Мы заключили сделку по С-400 с Россией. Таким образом, не может быть и речи об ее отмене. Все решено", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что турецкие власти работают над тем, чтобы поставки систем были осуществлены в июле, как это и было запланировано.