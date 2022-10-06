Президент Турции вылетел в Прагу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете "TUR в 10:20 вылетел в столицу Чехии (Прагу) для участия в заседании Европейского политического сообщества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете "TUR в 10:20 вылетел в столицу Чехии (Прагу) для участия в заседании Европейского политического сообщества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аэропорту Эсенбога его проводили вице-президент Фуат Октай и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В программу визита турецкого лидера в Чехию включены двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Армении Никол Пашинян.

Эрдоган и Пашинян обсудят процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также мирные переговоры между Баку и Ереваном.