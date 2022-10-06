О нас

Президент Турции вылетел в Прагу

Президент Турции вылетел в Прагу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете "TUR в 10:20 вылетел в столицу Чехии (Прагу) для участия в заседании Европейского политического сообщества.
В регионе
6 октября 2022 г. 11:58
Президент Турции вылетел в Прагу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете "TUR в 10:20 вылетел в столицу Чехии (Прагу) для участия в заседании Европейского политического сообщества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аэропорту Эсенбога его проводили вице-президент Фуат Октай и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В программу визита турецкого лидера в Чехию включены двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Армении Никол Пашинян.

Эрдоган и Пашинян обсудят процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish president leaves for Prague
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Praqaya yola düşüb

Самое важное

Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
ФотоСпецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
6 октября 2022 г. 10:51
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi