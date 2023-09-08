Президент Турции вылетел в Индию для участия в саммите G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Индию, где состоится саммит лидеров G20.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Индию, где состоится саммит лидеров G20.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на полях саммита Эрдоган проведет переговоры с главами государств и правительств стран G20.

Саммит под девизом "Одна земля, одна семья, одно будущее" пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. В нем не примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, Россию - министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что для проведения некоторых мероприятий было построено новое здание - Индийский международный выставочный центр, который обошелся стране в 300 млн долларов. Обширный комплекс обеспечит делегатов саммита G20 инфраструктурой мирового класса.

Для перевозки лидеров стран-участниц правительство арендовало 20 пуленепробиваемых лимузинов стоимостью примерно 2,2 млн долларов.