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Президент Турции вылетел в Индию для участия в саммите G20

Президент Турции вылетел в Индию для участия в саммите G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Индию, где состоится саммит лидеров G20.
В регионе
8 сентября 2023 г. 12:37
Президент Турции вылетел в Индию для участия в саммите G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Индию, где состоится саммит лидеров G20.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на полях саммита Эрдоган проведет переговоры с главами государств и правительств стран G20.

Саммит под девизом "Одна земля, одна семья, одно будущее" пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. В нем не примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, Россию - министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что для проведения некоторых мероприятий было построено новое здание - Индийский международный выставочный центр, который обошелся стране в 300 млн долларов. Обширный комплекс обеспечит делегатов саммита G20 инфраструктурой мирового класса.

Для перевозки лидеров стран-участниц правительство арендовало 20 пуленепробиваемых лимузинов стоимостью примерно 2,2 млн долларов.

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Версия на английском языке Erdogan leaves for India to participate in G20 summit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan G20 sammitində iştirak etmək üçün Hindistana yola düşüb

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