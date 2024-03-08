Президент Турции встретился в Стамбуле с украинским коллегой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report , об этом В.Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

На встрече состоялось детальное обсуждение продолжающейся российско-украинской войны, последней ситуации относительно продолжения Зерновой сделки и мира в регионе.

Украинский лидер отметил, что обе страны работают вместе для достижения безопасности судоходства в Черном море, что "прежде всего необходимо для глобальной продовольственной безопасности".

Отметим, что в последний раз президент Украины посещал Турцию 7 июля прошлого года.