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Президент Турции встретился в Стамбуле с украинским коллегой

Президент Турции встретился в Стамбуле с украинским коллегой Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
8 марта 2024 г. 22:11
Президент Турции встретился в Стамбуле с украинским коллегой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом В.Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.

На встрече состоялось детальное обсуждение продолжающейся российско-украинской войны, последней ситуации относительно продолжения Зерновой сделки и мира в регионе.

Украинский лидер отметил, что обе страны работают вместе для достижения безопасности судоходства в Черном море, что "прежде всего необходимо для глобальной продовольственной безопасности".

Отметим, что в последний раз президент Украины посещал Турцию 7 июля прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Prezidenti İstanbulda Volodimir Zelenski ilə görüşüb

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