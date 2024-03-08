Президент Турции встретился в Стамбуле с украинским коллегой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в резиденции Долмабахче в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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На встрече состоялось детальное обсуждение продолжающейся российско-украинской войны, последней ситуации относительно продолжения Зерновой сделки и мира в регионе.
Украинский лидер отметил, что обе страны работают вместе для достижения безопасности судоходства в Черном море, что "прежде всего необходимо для глобальной продовольственной безопасности".
Отметим, что в последний раз президент Украины посещал Турцию 7 июля прошлого года.