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Президент Турции встретился с премьером Венгрии

Президент Турции встретился с премьером Венгрии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в монастыре Кармелита в преддверии 6-го заседания турецко-венгерского совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
В регионе
18 декабря 2023 г. 19:15
Президент Турции встретился с премьером Венгрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии шестого заседания турецко-венгерского совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турецкого лидера.

По случаю 100-летия отношений между двумя странами президент Эрдоган подарил премьер-министру Орбану электрокар TOGG с номерным знаком "HU TR-100". В свою очередь, премьер Венгрии подарил президенту Эрдогану венгерского коня по кличке Аристократ.

Ожидается, что в ходе шестого заседания турецко-венгерского совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое пройдет в Будапеште под председательством президента Эрдогана и премьер-министра Венгрии Орбана, будут рассмотрены все аспекты турецко-венгерских отношений. Стороны также обсудят шаги, необходимые для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Венгрию с официальным визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.

Ранее сегодня Эрдоган также встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.

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Версия на английском языке ФотоErdogan meets with Hungarian PM Orban
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Prezidenti Macarıstanın Baş nazirinə TOGG avtomobili hədiyyə edib

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