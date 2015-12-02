Президент Турции: В России притесняют наших бизнесменов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Мы не всегда пользовались природным газом. Наш народ привык к трудностям. Если не будет российского газа, мы не пропадем".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции, который завершил участие на форуме ООН по изменению климата в Париже, и отправился в Катар, в интервью журналистам в самолете сообщил, что помимо России газ закупается из Азербайджана, Ирана, автономного региона на севере Ирака и из Катара.

В связи со сбитым российским самолетом, нарушившим турецкую границу, Р.Т.Эрдоган сказал следующее: "Это не первый случай. Наши границы нарушались сотни раз. В прошлом году в Черном море был зафиксирован случай нарушения нашей границы на протяжении 15 минут. Когда делаем предупреждения, пилоты заявляют, что не знают английского языка. На заседании "большой двадцатки" ("G-20") (имеется в виду заседание, состоявшееся 15 ноября в Анталье - Report) Путин сказал мне, "будем считать их гостями". В ответ я заявил, что незваных гостей не бывает. Их крейсер "Москва" стал создавать проблемы нашим кораблям в Средиземном море. Он сказал, что ему ничего неизвестно, он предпримет необходимые меры".

Говоря о санкциях Кремля против Турции, Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Россия действует не дипломатично, относится к событию эмоционально. Президент Турции считает, что срочное заявление должностных лиц России о санкциях неприятно: "В то время, как против России были введены санкции (имеется виду санкции Евросоюза, Австралии, Канады, Японии и США из-за политики в отношении Украины - Report), мы не сделали этого. Мы подумали, что это наш стратегический партнер, продолжили предоставлять им продукты питания и другие товары. А теперь посмотрите на их действия, они говорят, что не будут покупать продукцию. Притесняют наших бизнесменов. Турция сохраняет свое благородство в этом вопросе. Мы используем дипломатию. Надеемся, что они также изменят свой курс".