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    Президент Турции: В повестке нет вопроса о внесении изменений в Кабинет министров

    Во время визита в Россию Реджеп Тайиб Эрдоган ответил на вопрос журналистов в аэропорту Эсенбога

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В повестке правительства нет вопроса о внесении изменений в Кабинет министров".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом во время визита в Россию заявил президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов в аэропорту Эсенбога.

    Он также выразил отношение к словам бывшего председателя Республиканской народной партии, депутата из Антальи Дениза Байкала об 11-м президенте Турции Абдуллахе Гюле: "Я не вижу необходимости расценивать данный вопрос. Это – совершенно провокационное действие".

    Отметим, что имея в виду оппозицию, Дениз Байкал сказал, что на будущих президентских выборах Абдуллах Гюль станет кандидатом от оппозиции, набравшей на референдуме около 49% голосов. 

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