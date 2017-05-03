Президент Турции: В повестке нет вопроса о внесении изменений в Кабинет министров

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В повестке правительства нет вопроса о внесении изменений в Кабинет министров".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом во время визита в Россию заявил президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов в аэропорту Эсенбога.

Он также выразил отношение к словам бывшего председателя Республиканской народной партии, депутата из Антальи Дениза Байкала об 11-м президенте Турции Абдуллахе Гюле: "Я не вижу необходимости расценивать данный вопрос. Это – совершенно провокационное действие".

Отметим, что имея в виду оппозицию, Дениз Байкал сказал, что на будущих президентских выборах Абдуллах Гюль станет кандидатом от оппозиции, набравшей на референдуме около 49% голосов.