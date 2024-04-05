Президент Турции в ходе визита в США обсудит ситуацию в Газе и Украине

В ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который запланирован на 9 мая этого года, будет обсужден широкий спектр вопросов - от двусторонних до региональных отношений.

В ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который запланирован на 9 мая этого года, будет обсужден широкий спектр вопросов - от двусторонних до региональных отношений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан журналистам по итогам заседания глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Фидан сказал, что в ходе переговоров основными темами будут ситуация в секторе Газа и украинский кризис.

Кроме того, будут обсуждены перспективы развития турецко-американских связей не только в сфере безопасности, но и экономической, технологической, торговой и других областях.