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    Президент Турции: У оппозиции много "соросов"

    © REUTERS/Umit Bektas

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ “Не забывайте, в стране у оппозиции много "соросов" (председатель Института открытого общества Джордж Сорос - Report)”.

    Как сообщает Report,об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном собрании председателей областных организаций Партии справедливости и развития.

    “Сейчас они связывают свои надежды с 24 июня. Но у них ничего не получится”, - подчеркнул он, критикуя внешнее вмешательство в президентские и парламентские выборы, назначенные на 24 июня.

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