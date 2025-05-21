Президент Турции: Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра

13:04 Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра.

Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара ожидает практических шагов в этом направлении от тюркских государств:

"Трудно представить тюркский мир без Северного Кипра. Поэтому мы верим, что в ближайшее время Северный Кипр будет принят в ОТГ в качестве полноправного члена".