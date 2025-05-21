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Президент Турции: Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра

Президент Турции: Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра 13:04 Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра.
В регионе
21 мая 2025 г. 13:16
Президент Турции: Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра

Страны ОТГ должны усилить солидарность с турецким народом Северного Кипра.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара ожидает практических шагов в этом направлении от тюркских государств:

"Трудно представить тюркский мир без Северного Кипра. Поэтому мы верим, что в ближайшее время Северный Кипр будет принят в ОТГ в качестве полноправного члена".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə prezidenti: TDT ölkələri Şimali Kiprlə həmrəyliyi artırmalıdır

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