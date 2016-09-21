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    Президент Турции: США не должны скрывать террориста Фетхуллаха Гюлена

    У Вашингтона нет оправдания в связи с невыдачей Гюлена

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ США не должны "скрывать террориста" Фетхуллаха Гюлена, деятельность которого должна быть запрещена во всем мире. 

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью Reuters.

    По его словам, у Вашингтона нет оправдания в связи с невыдачей Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворта 15 июля.

    "Если США – наш стратегический союзник и партнер по НАТО, то они не должны позволять таким как Гюлен учреждать организации", - заявил Эрдоган.

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