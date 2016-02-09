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    ​Президент Турции созвал экстренное заседание по вопросам безопасности

    Совещание не было заранее включено в ежедневный президентский график

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник проводит в Анкаре экстренное заседание по вопросам борьбы с терроризмом, безопасности и ситуации в регионе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В заседании принимают участие премьер-министр Ахмет Давутоглу, начальник Генштаба ВС Хулуси Акар, министр внутренних дел Эфган Ала и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

    Совещание не было заранее включено в ежедневный президентский график, а премьер А.Давутоглу отложил в связи с его проведением начало своего визита в Нидерланды.

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