​Президент Турции созвал экстренное заседание по вопросам безопасности

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник проводит в Анкаре экстренное заседание по вопросам борьбы с терроризмом, безопасности и ситуации в регионе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заседании принимают участие премьер-министр Ахмет Давутоглу, начальник Генштаба ВС Хулуси Акар, министр внутренних дел Эфган Ала и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Совещание не было заранее включено в ежедневный президентский график, а премьер А.Давутоглу отложил в связи с его проведением начало своего визита в Нидерланды.