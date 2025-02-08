Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в период с 10 по 13 февраля посетит с официальными визитами Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в период с 10 по 13 февраля посетит с официальными визитами Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что во время предстоящих встреч будут всесторонне обсуждены двусторонние отношения Турции с этими странами, а также приняты совместные меры для дальнейшего развития сотрудничества через конкретные проекты.

"После визита в Малайзию, которая является нашим всеобъемлющим стратегическим партнером, уважаемый президент возглавит заседания Высшего совета стратегического сотрудничества с коллегами в Индонезии и Пакистане. В рамках визитов планируется подписание соглашений в различных сферах для укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также встречи с представителями деловых кругов", - отметил Алтун.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в Газе.