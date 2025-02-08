О нас

Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан

Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в период с 10 по 13 февраля посетит с официальными визитами Малайзию, Индонезию и Пакистан.
В регионе
8 февраля 2025 г. 19:09
Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в период с 10 по 13 февраля посетит с официальными визитами Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что во время предстоящих встреч будут всесторонне обсуждены двусторонние отношения Турции с этими странами, а также приняты совместные меры для дальнейшего развития сотрудничества через конкретные проекты.

"После визита в Малайзию, которая является нашим всеобъемлющим стратегическим партнером, уважаемый президент возглавит заседания Высшего совета стратегического сотрудничества с коллегами в Индонезии и Пакистане. В рамках визитов планируется подписание соглашений в различных сферах для укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также встречи с представителями деловых кругов", - отметил Алтун.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в Газе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Malayziya, İndoneziya və Pakistana rəsmi səfər edəcək

Самое читаемое

Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
6 февраля 2025 г. 21:41
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и мокрый снег
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и мокрый снег
6 февраля 2025 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi