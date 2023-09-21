Президент Турции рассказал об антитеррористических мерах, реализуемых Азербайджаном

Выборы, проведенные так называемым режимом в Карабахском регионе, обеспокоили и Азербайджан, и Армению.

Выборы, проведенные так называемым режимом в Карабахском регионе, обеспокоили и Азербайджан, и Армению.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, локальные антитеррористические меры, реализованные Азербайджаном против сепаратистских армянских сил в Карабахе, были успешно завершены менее чем за 24 часа:

"Попытка провести там "президентские выборы" серьезно обеспокоила и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан расценил это как процесс, который все еще нагревает обстановку. Были сделаны предупреждения, но, несмотря на это, ничего не изменилось. Наоборот, процесс продолжился, после чего и Азербайджан также сделал шаг. И он завершил свою операцию быстро. Мне сообщили, что были поражены около 90 важных целей",- отметил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что имел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу антитеррористических мер: "Он поблагодарил меня за мое выступление на Генеральной Ассамблее ООН".