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Президент Турции рассказал о планах строительства 650 тыс. домов в зоне бедствия

Президент Турции рассказал о планах строительства 650 тыс. домов в зоне бедствия Турция не забудет помощи дружественных и братских государств в устранении последствий разрушительных февральских землетрясений, унесших жизни более 50 тыс. жителей страны.
В регионе
13 июля 2023 г. 13:46
Президент Турции рассказал о планах строительства 650 тыс. домов в зоне бедствия

Турция не забудет помощи дружественных и братских государств в устранении последствий разрушительных февральских землетрясений, унесших жизни более 50 тыс. жителей страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Берлинской конференции по землетрясениям.

"Строительные работы продолжаются активными темпами. Первые ключи от квартир будут переданы лишившимся домов уже в октябре-ноябре текущего года. За год планируем построить в городах и селах 319 тыс. домов, а в целом - 650 тыс. построек. Уверен, что мы справимся с этой тяжелой нагрузкой, в том числе, благодаря вашей дружественной помощи", - отметил Эрдоган.

Глава государства отметил, что негативные последствия подземных толчков 6 февраля 2023 года, ощутили на себе более 14 млн жителей одиннадцати провинций Турции, было разрушено либо серьезно пострадало более 311 тыс. жилых построек. Ущерб от землетрясения турецкой экономике оценивается в 104 млрд долларов.

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