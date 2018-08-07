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    Президент Турции провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в администрации главы турецкого государства.

    Согласно информации, в ходе беседы турецкий лидер выразил коллеге слова сочувствия и поддержки в связи с недавней попыткой покушения на него.

    Президент Эрдоган также пожелал скорейшего выздоровления военнослужащим Национальной гвардии Венесуэлы, раненым в результате инцидента. 

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