Президент Турции провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в администрации главы турецкого государства.

Согласно информации, в ходе беседы турецкий лидер выразил коллеге слова сочувствия и поддержки в связи с недавней попыткой покушения на него.

Президент Эрдоган также пожелал скорейшего выздоровления военнослужащим Национальной гвардии Венесуэлы, раненым в результате инцидента.