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    Президент Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

    Собеседники обсудили двусторонние отношения Турции и Ирака и пути совместной борьбы с терроризмом

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, собеседники обсудили двусторонние отношения Турции и Ирака и пути совместной борьбы с терроризмом.

    Стороны также подчеркнули важность усиления диалога Турции и Ирака и высоко оценили прогресс, достигнутый в последнее время в указанном направлении.

    Отмечено, что предстоящий визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Багдад, намеченный на январь следующего года, является хорошей возможностью для усиления двусторонних отношений и обмена мнениями.

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