Президент Турции прокомментировал отставку премьер-министра Давудоглу

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой позиции Европейского союза в вопросе выдвижения условий для либерализации визового режима с Анкарой, cообщает Report со ссылкой на Anadolu.

«В то время, как Турция со всех сторон подвергается прямым или опосредованным атакам террористических организаций и их пособников, ЕС требует от нас изменить «Закон о борьбе с терроризмом»», - отметил глава государства, выступая в Стамбуле.

«Почему же вы сначала не меняете собственное сознание, которое допускает вероятность установки палатки террористов у здания Европарламента? Вы будете разрешать террористам разбивать палатки, создавать им условия, а затем заявите, что делаете это в соответствии с требованиями демократии», - возмутился Эрдоган. По его словам, для либерализации визового соглашения ЕС выдвигает перед Турцией целый ряд условий. «Уж извини, пусть каждый идет по своему пути. Идите и договаривайтесь с тем, с кем сможете», - сказал Эрдоган.

Президент Турции далее привлек внимание к ситуации в Сирии. «Террористы, которые убивают и насилуют, вымогают, сжигают и разрушают, - самые большие враги Ислама и исламской цивилизации», - отметил Эрдоган.

По его словам, мусульмане выступают не за уничтожение и убийства, а за созидание, жизни, любовь: «Распространение мусульман на территории широком пространстве Африки и Южной Азии, происходило не за счет захватов, а благодаря завоеванным сердцам».

Глава турецкого государства также прокомментировал решение премьер-министра Ахмета Давутоглу о созыве внеочередного съезда правящей Партии справедливости и развития.

«Правящая партия проведет внеочередной съезд 22 мая. Премьер объявил, что не будет баллотироваться на пост председателя партии. Надеюсь, что данное решение принято во благо каждого из нас», - отметил Эрдоган, поблагодарив Давутоглу за вклад в развитие Турции.

«От своего имени и имени всего народа хочу поблагодарить премьер-министра за 20-месячную деятельность на посту председателя правительства. Наш народ никогда не забудет тех, кто, верно, служит отчизне. Верю в то, что своими заслугами господин премьер занял достойную нишу в сердцах турецкого народа», - констатировал Эрдоган.

«Я благодарю Давутоглу, ранее работавшего в качестве моего главного советника и министра иностранных дел, и с которым наш союз еще больше укрепился за последние 20 месяцев его деятельности в качестве премьер-министра», - добавил президент.