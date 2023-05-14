Президент Турции: Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии

По имеющейся у меня информации, процесс голосования проходит без каких-либо проблем.

"По имеющейся у меня информации, процесс голосования проходит без каких-либо проблем".

Как сообщает Report, об этом 14 мая заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования в школе имени Саффета Чеби в Стамбуле.

Он отметил, что одним из наиболее важных вопросов является нормальное проведение процесса голосования в регионах, пострадавших от землетрясения: "Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии".

Эрдоган сказал, что будет отслеживать результаты выборов из Стамбула.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.