Президент Турции призвал граждан отказаться от доллара и евро

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции призвал граждан страны отказаться от доллара и евро.

Как сообщает Report, на встрече с избирателями в Эрзеруме он посоветовал гражданам поменять иностранную валюту на турецкие лиры.

Эрдоган заявил, что в период правления Партии справедливости и развития экономика Турции выросла в три раза, в стране были построены заводы, водохранилища, новые дороги. В следующем году Турция будет работать над брендом своего автомобиля, и в последующие годы осуществит производство.