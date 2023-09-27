Президент Турции принял у себя первого за 10 лет посла Египта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду, 27 сентября, верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В администрации президента Турции подчеркнули, что Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта в Анкаре Амра аль-Хамами.

Судя по опубликованным телеканалом Ahaber фотографиям, на прием аль-Хамами пришел со своей семьей. Посол с 2019 года занимал должность временного поверенного в делах Египта в Анкаре. Ранее дипломат работал в посольствах Египта в Дании, Нигере, Болгарии, в представительстве при ООН.

До этого турецкий лидер провел переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Индии, во время которых глава турецкого государства отметил большое значение активизации сотрудничества двух стран в области СПГ и атомной энергетики.

Отмечается, что президенты во время встречи обсуждали двусторонние отношения, увеличение объемов торговли, региональные и глобальные вопросы.