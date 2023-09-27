О нас

Президент Турции принял у себя первого за 10 лет посла Египта

Президент Турции принял у себя первого за 10 лет посла Египта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду, 27 сентября, верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне.
В регионе
27 сентября 2023 г. 22:58
Президент Турции принял у себя первого за 10 лет посла Египта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В администрации президента Турции подчеркнули, что Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта в Анкаре Амра аль-Хамами.

Судя по опубликованным телеканалом Ahaber фотографиям, на прием аль-Хамами пришел со своей семьей. Посол с 2019 года занимал должность временного поверенного в делах Египта в Анкаре. Ранее дипломат работал в посольствах Египта в Дании, Нигере, Болгарии, в представительстве при ООН.

До этого турецкий лидер провел переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Индии, во время которых глава турецкого государства отметил большое значение активизации сотрудничества двух стран в области СПГ и атомной энергетики.

Отмечается, что президенты во время встречи обсуждали двусторонние отношения, увеличение объемов торговли, региональные и глобальные вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Prezidenti son 10 ildə ilk dəfə Misir səfirini qəbul edib

Другие новости из категории

В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые
В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые
27 сентября 2023 г. 22:20
Хакан Фидан обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы
Хакан Фидан обсудил с главой МИД Армении региональные вопросы
27 сентября 2023 г. 19:52
Президент Таджикистана совершит трехдневный визит в Германию
Президент Таджикистана совершит трехдневный визит в Германию
27 сентября 2023 г. 16:40
ВС Украины продвинулись на Донецком направлении
ВС Украины продвинулись на Донецком направлении
27 сентября 2023 г. 16:23
Глава Baykar: Новые БПЛА повысят влияние Турции в Средиземноморье
Глава Baykar: Новые БПЛА повысят влияние Турции в Средиземноморье
27 сентября 2023 г. 14:01
МИД России: Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу также Турции и Ирану
МИД России: Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу также Турции и Ирану
27 сентября 2023 г. 13:52
МИД РФ выразил надежду на выполнение договоренностей между Москвой и Ереваном
МИД РФ выразил надежду на выполнение договоренностей между Москвой и Ереваном
27 сентября 2023 г. 13:23
В Кыргызстане построят два завода по улучшению качества угля
В Кыргызстане построят два завода по улучшению качества угля
27 сентября 2023 г. 13:10
В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети
В Грузии мусульманам возвращены 234 мечети
27 сентября 2023 г. 12:38
В парламенте Армении 3 октября пройдут обсуждения по ратификации Римского статута МУС
В парламенте Армении 3 октября пройдут обсуждения по ратификации Римского статута МУС
27 сентября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi