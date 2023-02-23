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Президент Турции принял премьер-министра Грузии

Президент Турции принял премьер-министра Грузии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В регионе
23 февраля 2023 г. 15:57
Президент Турции принял премьер-министра Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Ранее грузинские СМИ сообщили о том, что Гарибашвили посетит провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран.

Вместе с Гарибашвили в Турции находятся - министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.

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Версия на английском языке Erdogan meets with Georgian PM 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

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