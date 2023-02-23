Президент Турции принял премьер-министра Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Ранее грузинские СМИ сообщили о том, что Гарибашвили посетит провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран.

Вместе с Гарибашвили в Турции находятся - министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.