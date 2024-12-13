Президент Турции принял госсекретаря США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно информации, встреча президента с госсекретарем состоялась в аэропорту Эсенбога и прошла в закрытом для прессы режиме.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, директор управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель аппарата президента и посол Хасан Доган и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.