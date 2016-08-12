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    ​Президент Турции принял главу МИД Ирана

    С иранским коллегой также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.

    Как сообщает Report, информацию распространила Администрация президента Турции.

    Отметим, что до этого с иранским коллегой также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Стороны обсудили нынешнее положение двусторонних связей, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы. 

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