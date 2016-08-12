​Президент Турции принял главу МИД Ирана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщает Report, информацию распространила Администрация президента Турции.

Отметим, что до этого с иранским коллегой также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Стороны обсудили нынешнее положение двусторонних связей, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы.