​Президент Турции принял главу МИД Ирана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.
Как сообщает Report, информацию распространила Администрация президента Турции.
Отметим, что до этого с иранским коллегой также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Стороны обсудили нынешнее положение двусторонних связей, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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