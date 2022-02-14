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Президент Турции пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты

Президент Турции пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты Правительство Турции примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания.
В регионе
14 февраля 2022 г. 13:34
Президент Турции пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты

Правительство Турции примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее правительство Турции снизило НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в целях борьбы с инфляцией.

"Наказание будет суровым. Контроль будет продолжен", — подчеркнул он.

Правительство также ожидает, что вдобавок к государственным мерам продовольственные компании добровольно снизят цены на 7%. Рост стоимости продуктов питания играет значительную роль в ускорении инфляции, подчеркнул президент.

Потребительские цены в Турции в январе подскочили на 48,69% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, показали официальные данные. Инфляция достигла максимума за 20 лет. При этом многие эксперты утверждают, что в действительности уровень инфляции превысил 115%.

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Версия на английском языке Turkish president threatens heavy sanctions for raising food prices

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