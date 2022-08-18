О нас

Президент Турции прибыл во Львов

Президент Турции прибыл во Львов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.
В регионе
18 августа 2022 г. 14:58
Президент Турции прибыл во Львов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Как передает Report, об этом сообщил Haberturk.

12.12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники.

Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.

Турецкий лидер, по информации NTV, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель "продуктовой сделки" предложит взять за основу в урегулировании ситуации в Украине.

10.55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита турецкий лидер во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который уже находится в Киеве.

На переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish President arrives in Lviv
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynada səfərdədir - YENİLƏNİB-2

Экслюзивные новости

Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi