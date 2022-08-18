Президент Турции прибыл во Львов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Как передает Report, об этом сообщил Haberturk.

12.12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники.

Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.

Турецкий лидер, по информации NTV, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель "продуктовой сделки" предложит взять за основу в урегулировании ситуации в Украине.

10.55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита турецкий лидер во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который уже находится в Киеве.

На переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.