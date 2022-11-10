Президент Турции прибыл в Узбекистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд для участия в заседании глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд для участия в заседании глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Высокого гостя в аэропорту встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Сегодня предусмотрена встреча президента Узбекистана с лидером Турции.

Отметим, что в Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ОТГ.

В своем выступлении глава МИД Узбекистана Владимир Норов заявил, что по итогам вчерашней встречи министров экономического развития была утверждена Стратегия содействия торговле между государствами-членами организации, а также подписано Соглашение о формировании упрощенного таможенного коридора.

Также он подчеркнул, что в рамках саммита, который пройдет в пятницу, будут подписаны документы в сфере транспортного сотрудничества - Соглашение о международных мультимодальных перевозках грузов и Программа сотрудничества в области транспорта.