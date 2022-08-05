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Президент Турции прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции прибыл в Сочи на переговоры с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пятницу с однодневным рабочим визитом в Сочи.
В регионе
5 августа 2022 г. 15:50
Президент Турции прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пятницу с однодневным рабочим визитом в Сочи.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, cамолет с главой турецкого государства на борту приземлился в аэропорту Сочи в 14.25 по турецкому времени.

Президента Эрдогана встречали заместитель губернатора Краснодарского края РФ Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, генконсул Турции в Новороссийске Фырат Баяр и др.

Состоятся переговоры президента Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних связей. Будут обсуждены региональные и международные процессы.

14.57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в пятницу с однодневным рабочим визитом в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, самолет с главой турецкого государства на борту вылетел из Стамбула в 13.00 по местному времени.

В аэропорту Ататюрка турецкого лидера провожали вице-президент Фуат Октай, губернатор Стамбула Али Йерликая и др.

В ходе поездки президента сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президент Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир.

В Сочи состоятся переговоры президента Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних связей. Будут обсуждены региональные и международные процессы.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Soçidə səfərdədir

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