Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту имени короля Абдулазиза главу государства встречали заместитель эмира Джидды Бедир бин Султан, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан Ас-Сауд, посол Турции в Эр-Рияде Фатих Улусой, посол Турции в Йемене Мустафа Пулат и постоянный представитель Турции при Организации исламского сотрудничества Мехмет Метин Экер.
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Президент Эрдоган в ходе визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ рассмотрит все аспекты двусторонних отношений с соответствующими странами, обсудит усилия по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в различных сферах, особенно проекты в сфере экономики и инвестиций, а также обменяется мнениями по глобальным и региональным вопросам.
Президент Турции во дворце Ас-Салам в Джидде проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.