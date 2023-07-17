Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту имени короля Абдулазиза главу государства встречали заместитель эмира Джидды Бедир бин Султан, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан Ас-Сауд,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту имени короля Абдулазиза главу государства встречали заместитель эмира Джидды Бедир бин Султан, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан Ас-Сауд, посол Турции в Эр-Рияде Фатих Улусой, посол Турции в Йемене Мустафа Пулат и постоянный представитель Турции при Организации исламского сотрудничества Мехмет Метин Экер.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, главу государства во время турне по странам Персидского Залива сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр торговли Омер Болат, глава управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун и другие.

Президент Эрдоган в ходе визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ рассмотрит все аспекты двусторонних отношений с соответствующими странами, обсудит усилия по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в различных сферах, особенно проекты в сфере экономики и инвестиций, а также обменяется мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Президент Турции во дворце Ас-Салам в Джидде проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.