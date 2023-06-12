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Президент Турции прибыл в Лефкошу

Президент Турции прибыл в Лефкошу Президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган cегодня прибыл с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным визитом в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
В регионе
12 июня 2023 г. 15:30
Президент Турции прибыл в Лефкошу

Президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган cегодня прибыл с первым после переизбрания на пост главы государства зарубежным визитом в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В аэропорту столицы ТРСК - Лефтоше турецкого лидера встретили президент Северного Кипра Эрсин Татар, спикер парламента Зорлу Торе, посол Турции в ТРСК Метин Фейзиоглу и др.

В ходе визита президента Турции сопровождают: его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр нацобороны Яшар Гюлер, министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, директор Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Халук Гергюн и представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

В рамках визита турецкий лидер возложит венок к памятнику Ататюрку в Лефкоше и оставит запись в книге почетных гостей.

Затем состоится церемония официальной встречи президента Эрдогана. Он проведет переговоры с лидером ТРСК.

По итогам обсуждений, лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Затем Эрдоган посетит Азербайджан двухдневным визитом.

Как сообщают турецкие СМИ, в состав делегации войдет и экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə səfərə gedib

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