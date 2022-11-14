Президент Турции прибыл в Индонезию на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на остров Бали в Индонезии, где примет участие в 17-м саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на остров Бали в Индонезии, где примет участие в 17-м саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали главу государства встретили глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин, губернатор Бали Ваян Костер, посол Турции Ахмет Джемиль Мироглу и другие уполномоченные лица.

В поездке турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Ожидается, что на полях саммита президент Эрдоган проведет встречи с лидерами ряда стран.

Перед началом саммита турецкий лидер также проведет расширенную двустороннюю встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В ходе переговоров стороны рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, а также обсудят шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между Анкарой и Джакартой.