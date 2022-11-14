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Президент Турции прибыл в Индонезию на саммит G20

Президент Турции прибыл в Индонезию на саммит G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на остров Бали в Индонезии, где примет участие в 17-м саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).
В регионе
14 ноября 2022 г. 09:17
Президент Турции прибыл в Индонезию на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на остров Бали в Индонезии, где примет участие в 17-м саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали главу государства встретили глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин, губернатор Бали Ваян Костер, посол Турции Ахмет Джемиль Мироглу и другие уполномоченные лица.

В поездке турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Ожидается, что на полях саммита президент Эрдоган проведет встречи с лидерами ряда стран.

Перед началом саммита турецкий лидер также проведет расширенную двустороннюю встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В ходе переговоров стороны рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, а также обсудят шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между Анкарой и Джакартой.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti G20 sammitində iştirak etmək üçün İndoneziyaya gəlib
Версия на английском языке Turkish President Erdogan arrives in Indonesia for G20 summit

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