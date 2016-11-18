Президент Турции прибыл с визитом в Узбекистан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне поздно вечером прибыл с визитом в Узбекистан, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Самаркандском международном аэропорту высокого гостя встретил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Адхам Икрамов. Основные мероприятия визита намечены на 18 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы главы Узбекистана.

По данным пресс-службы, Эрдоган посетит могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова и отдаст дань уважения его памяти.

"В ходе встречи исполняющего обязанности президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, состоится обмен мнениями по интересующим стороны актуальным региональным и международным вопросам", - отметили в пресс-службе главы Узбекистана.

Каримов скончался второго сентября в возрасте 78 лет, временно исполняющим обязанности главы республики назначен Мирзиеев. Выборы главы государства состоятся 4 декабря.