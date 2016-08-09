Президент Турции прибыл с визитом в Россию

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в Санкт-Петербурге президент Турции проведет сегодня встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщается, в состав делегации, сопровождающей Эрдогана, входят советник президента Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр туризма и культуры Наби Авджи, министр экономики Нихат Зейбекчи, глава министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Фарук Челик, министр энергетики Берат Албайрак.

Отметим, этот визит станет первым после инцидента со сбитым российским истребителем Су-24 на турецко-сирийской границе.