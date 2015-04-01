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    ​Президент Турции прервал свой визит в Румынию

    Ожидается, что он посетит семью убитого накануне террористами прокурора и выразит им соболезнование

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свой визит в Румынию и возвращается в страну.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Анадолу.

    Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган не остался на ужин в свою честь, который давал президент Румынии Йоханнис.

    В качестве причины прерывания визита приводится убийство прокурора Стамбула Мехмета Селима Кираза. Ожидается, что Эрдоган посетит семью убитого накануне террористами прокурора и выразит им соболезнование. 

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