​Президент Турции прервал свой визит в Румынию

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свой визит в Румынию и возвращается в страну.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Анадолу.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган не остался на ужин в свою честь, который давал президент Румынии Йоханнис.

В качестве причины прерывания визита приводится убийство прокурора Стамбула Мехмета Селима Кираза. Ожидается, что Эрдоган посетит семью убитого накануне террористами прокурора и выразит им соболезнование.