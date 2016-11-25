Президент Турции предупредил Европу

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Ни меня, ни мой народ не пугают такие пустые и частые угрозы. Если вы пройдете вперед, мы распахнем двери".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на международном конгрессе "Справедливость и женщина" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя резолюцию, принятую Европарламентом о прекращении обсуждений членства Турции в Евросоюзе.

"Я раскрыл вам суть принятого шага - войдет, или же не войдет Турция в Евросоюз? Почему они провели голосование? Потому что Эрдоган делает правильные заявления. 400-500 человек голосуют "за". Вы никогда не относились к человечности честно. Вы никогда не заступались за детей-мигрантов. Это мы распахнули двери перед тремя миллионами беженцев. А вы не выполнили данного слова. Когда в Капыкуле собрались 50 000 беженцев, вы выразили протест и заявили "Что мы будет делать, если Турция распахнет двери". Если вы пройдете вперед, мы может распахнуть двери", - подчеркнул президент.