Президент Турции предостерег Грецию от "неучтивых" шагов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Грецию от "неучтивых" шагов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Грецию от "неучтивых" шагов.

Как передает Report , турецкий лидер в рамках своего визита в провинцию Мугла встретился с представителями гражданского общества, где выступил с рядом заявлений.

Президент акцентировал внимание на оборонной промышленности Турции, отметив, что в настоящее время в стране производятся различные дроны, в том числе ударные БПЛА.

"У нас есть "Кызылэльма" (беспилотный истребитель турецкого производства - ред.). Когда будет запущено серийное производство, они будут нести ракеты, которые в настоящее время несут F-16", - отметил Эрдоган.

По его словам, греческая сторона с тревогой восприняла новость о проведении Турцией испытания баллистической ракеты отечественного производства (Тайфун - ред.). Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что дальность ее полета составляет 565 километров, однако данный показатель планируется увеличить до 1000 км.