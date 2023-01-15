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Президент Турции предостерег Грецию от "неучтивых" шагов

Президент Турции предостерег Грецию от "неучтивых" шагов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Грецию от "неучтивых" шагов.
В регионе
15 января 2023 г. 02:21
Президент Турции предостерег Грецию от неучтивых шагов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Грецию от "неучтивых" шагов.

Как передает Report, турецкий лидер в рамках своего визита в провинцию Мугла встретился с представителями гражданского общества, где выступил с рядом заявлений.

Президент акцентировал внимание на оборонной промышленности Турции, отметив, что в настоящее время в стране производятся различные дроны, в том числе ударные БПЛА.

"У нас есть "Кызылэльма" (беспилотный истребитель турецкого производства - ред.). Когда будет запущено серийное производство, они будут нести ракеты, которые в настоящее время несут F-16", - отметил Эрдоган.

По его словам, греческая сторона с тревогой восприняла новость о проведении Турцией испытания баллистической ракеты отечественного производства (Тайфун - ред.). Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что дальность ее полета составляет 565 километров, однако данный показатель планируется увеличить до 1000 км.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Yunanıstan, özünü ədəbli apardıqca səninlə işimiz yoxdur, yetər ki, ədəbli ol”

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