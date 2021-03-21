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Президент Турции поздравил с Новрузом 

Президент Турции поздравил с Новрузом  Новруз принесет нашей нации и всему человечеству мир, процветание и изобилие
В регионе
21 марта 2021 г. 11:15
Президент Турции поздравил с Новрузом 
Реджеп Тайип Эрдоган

Опубликовано поздравительное послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравления, в частности, говорится:

"Поздравляю с Новрузом - предвестником весны, символом мира и братства.

Желаю, чтобы чувства единства и солидарности, которые воплощает в себе Новруз, празднуемый в течение многих тысяч лет на обширной географии - от Центральной Азии до Анатолии и Балкан, укоренилось в сердцах людей.

С надеждой и волнением, которое вселяет Новруз, мы будем продолжать строить более процветающее, более справедливое и безопасное будущее для нашей страны, региона и всего человечества плечом к плечу с нашими согражданами. Искренне приветствую всех наших граждан, верящих, что Новруз принесет нашей нации и всему человечеству мир, процветание и изобилие".

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