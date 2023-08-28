Президент Турции посетит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Star, визит состоится 17-21 сентября.

По информации, президент Турции выступит перед мировыми лидерами на Генассамблее ООН. Ожидается, что турецкий лидер выступит с важными посланиями на такие темы, как исламофобия, положение беженцев, климатические изменения, кипрская проблема, российско-украинская война и др.

Напомним, что Генассамблея была создана в 1945 году и является главным консультативным, политическим и представительным органом ООН, в который входят все 193 члена организации. Основная сессия ассамблеи проводится ежегодно в сентябре-декабре.

Кроме того, в сентябре президент Турции примет участие в саммите лидеров G20. Помимо двусторонних отношений, в рамках саммита также будут обсуждаться региональные и глобальные проблемы.