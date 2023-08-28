О нас

Президент Турции посетит США

Президент Турции посетит США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В регионе
28 августа 2023 г. 11:08
Президент Турции посетит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Star, визит состоится 17-21 сентября.

По информации, президент Турции выступит перед мировыми лидерами на Генассамблее ООН. Ожидается, что турецкий лидер выступит с важными посланиями на такие темы, как исламофобия, положение беженцев, климатические изменения, кипрская проблема, российско-украинская война и др.

Напомним, что Генассамблея была создана в 1945 году и является главным консультативным, политическим и представительным органом ООН, в который входят все 193 члена организации. Основная сессия ассамблеи проводится ежегодно в сентябре-декабре.

Кроме того, в сентябре президент Турции примет участие в саммите лидеров G20. Помимо двусторонних отношений, в рамках саммита также будут обсуждаться региональные и глобальные проблемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan to visit US
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan ABŞ-a səfər edəcək

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi