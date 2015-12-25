 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Турции посетит США

    Реджеп Тайип Эрдоган и Барак Обама примут участие в открытии мечети

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Центр исламской культуры в США откроют президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Отмечается, что центр построен в стиле архитектора Синана. В действующей здесь мечети смогут одновременно совершать намаз 700 человек.

    К строительству здания в расположенном рядом с Вашингтоном штате Мэриленд приступили в сентябре 2011 года.

    Комплекс построен на площади 60 га при содействии Центра исламской культуры США, министерства по делам религии Турции и Религиозного фонда Турции.

    Барак Обама принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана участвовать в открытии комплекса.

    С этой целью президент Турции в ближайшие дни планирует поездку в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi