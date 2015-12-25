Президент Турции посетит США

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Центр исламской культуры в США откроют президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что центр построен в стиле архитектора Синана. В действующей здесь мечети смогут одновременно совершать намаз 700 человек.

К строительству здания в расположенном рядом с Вашингтоном штате Мэриленд приступили в сентябре 2011 года.

Комплекс построен на площади 60 га при содействии Центра исламской культуры США, министерства по делам религии Турции и Религиозного фонда Турции.

Барак Обама принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана участвовать в открытии комплекса.

С этой целью президент Турции в ближайшие дни планирует поездку в США.