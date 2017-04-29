Президент Турции посетит с визитом Индию

Баку. 29 апрель. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 апреля посетит с визитом Индию.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, двухдневный визит организован по приглашению президента Индии Пранаба Мукерджи.

Запланированы переговоры Р.Т.Эрдогана с П.Мукерджи, а также премьер-министром Нарендрой Моди. Глава турецкого государства также встретится с вице-президентом Индии Мухаммедом Хамидом Ансари и главой МИД этой страны Сушмой Сварадж.

Состоится обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной проблематике.

В первый день визита глава Турции примет участие в рабочем форуме Турция-Индия, на котором будут присутствовать руководители ряда ведущих компаний двух стран.