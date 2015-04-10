Президент Турции посетит Россию

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до конца года посетит Россию с официальным визитом.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Турции в РФ Умит Ярдым на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Планируется визит президента Турции господина Эрдогана в Россию в конце года", - сообщил дипломат, отметив, что в Турции в этом году пройдут выборы и "после формирования правительства ожидается визит главы государства в Россию".

Посол добавил, что в этом году также ожидается визит в Турцию спикера Госдумы Сергея Нарышкина.